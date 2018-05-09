زعيم المعارضة الماليزية المحبوس يحض الناخبين على اختيار مهاتير

حض زعيم المعارضة الماليزية المحبوس أنور إبراهيم الناخبين أمس، على اختيار خصمه السياسي السابق مهاتير محمد قبيل أقل من 24 ساعة على الانتخابات العامة الأكثر تنافساً في تاريخ البلاد.

ويتنافس رئيس الوزراء الذي تلاحقه الفضائح نجيب عبدالرزاق مع تحالف يضم الثنائي أنور إبراهيم ومهاتير محمد اللذين يتمتعان بقبول جماهيري كبير ووحدا صفوفهما للإطاحة به.

ويحكم تحالف الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الذي يرأسه عبدالرزاق البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

ويواجه تحالف عبدالرزاق مخاطر أكبر في الانتخابات الحالية من أي انتخابات سابقة وحذر محللون من أن الأداء الضعيف قد يثير تمردا داخليا ضد رئيس الوزراء البالغ من العمر 64 عاما.