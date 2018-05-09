قمة صينية كورية شمالية تسبق لقاء ترامب وكيم جونغ أون

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في شمال شرق الصين خلال زيارة مفاجئة لكيم جونغ أون قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعقب الإعلان عن اللقاء غرد ترامب على «تويتر» أنه سيتحدث مع الصديق شي جينبينغ حول كوريا الشمالية. وعرض تلفزيون «سي سي تي في» الصيني الرسمي صورا لشي جينبينغ وكيم جونغ أون يسيران بمحاذاة البحر في مدينة داليان شمال شرق البلاد، ويجريان محادثات، فيما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن الزعيمين التقيا أول من أمس وأمس.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها كيم الى الصين منذ مارس، ما يبرز الجهود التي يقوم بها البلدان الحليفان لإصلاح العلاقات بينهما، التي فترت بعد أن أيدت بكين فرض عقوبات دولية على بيونغيانغ بسبب نشاطاتها النووية.

وتسعى بكين إلى عدم تهميشها عقب اللقاء التاريخي بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان والقمة المرتقبة مع ترامب الشهر المقبل.

إلا أن زيارة كيم الى الصين لمرة ثانية خلال فترة قصيرة تظهر أن بكين لا تزال تلعب دورا رئيسيا في التغير الدبلوماسي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن شي قوله «بعد اللقاء الأول بيني وبين رفيقي كيم، حققت العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والوضع في شبه الجزيرة الكورية تقدما إيجابيا. وأشعر بالسرور لذلك».

وذكرت وكالة كوريا الشمالية الرسمية للأنباء أن شي جينبينغ وكيم «تبادلا التحيات الودية ولم يستطيعا إخفاء سرورهما باللقاء مرة أخرى».

وأضافت ان «الزعيم المحترم كيم اعرب كذلك عن سروره بانتعاش العلاقات الثنائية وأشاد بالتبادلات الرفيعة المستوى والاتصالات الاستراتيجية بين البلدين، والتي وصلت الى مستوى غير مسبوق».

وعرض الإعلام الياباني في وقت سابق صوراً لطائرة يستخدمها عادة كبار الشخصيات من كوريا الشمالية تحلق من داليان، ما أثار شكوكا بأن كيم موجود في البلدة.

ويظهر استخدام كيم للطائرة أنه لم يرث عن والده خوفه من الطيران، ويشير إلى أنه قد يكون مستعدا للقاء ترامب في بلد ثالث، مع تردد أنباء عن احتمال عقد اللقاء في سنغافورة.

وفي مارس توجه كيم الى بكين في قطار في أول زيارة رسمية له الى الخارج، والتقى الرئيس الصيني لأول مرة منذ توليه السلطة في 2011. وتم التكتم على رحلته الى حين عودته الى كوريا الشمالية.

وقال شي جينبينغ انه مستعد للقاء كيم مرة أخرى وأبدى تأييده لالتزام كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة والحوار بين بيونغيانغ وواشنطن، بحسب وكالة الصين الجديدة.