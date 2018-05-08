قمة ترامب وكيم في سنغافورة منتصف يونيو

ذكرت صحيفة «تشوسن إيلبو» الكورية الجنوبية، أمس، أن القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ستعقد على الأرجح في سنغافورة، في منتصف الشهر المقبل.

وكتبت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية حصلت على معلوماتها من المستشار الأميركي للأمن القومي جون بولتن، أن القمة ستعقد منتصف يونيو. وأضافت أن إمكان عقدها في سنغافورة «ازداد إلى حد كبير».

ومن المقرر أن يستقبل ترامب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في 22 مايو الجاري في واشنطن.

والتقى بولتن نظيره الكوري الجنوبي تشونغ ويونغ، في واشنطن الأسبوع الماضي، لمناقشة خطط تتعلق بمكان اللقاء. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» قبل وقت قصير، أن سنغافورة هي المكان المفضل للقاء ترامب وكيم. وقال ترامب في وقت سابق إن المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين قد تكون مناسبة لعقد اللقاء، وهي شهدت القمة الثالثة بين الكوريتين في نهاية أبريل. وطُرحت منغوليا وسويسرا كمكانين محتملين.

وبعد سنوات من التوتر بسبب البرامج النووية والباليستية الكورية الشمالية، تشهد شبه الجزيرة الكورية انفراجاً منذ بداية السنة. وأعلنت كوريا الشمالية استعدادها لإغلاق موقع التجارب النووية هذا الشهر ودعت خبراء أميركيين للتحقق من ذلك.