45 قتيلاً في أعمال عنف إثر سرقة ماشية شمالي نيجيريا

قتل 45 شخصاً في أعمال عنف جديدة اندلعت شمالي نيجيريا إثر خلافات بين عصابات لسرقة المواشي وسكان، بحسب ما أورد مقاتلون محليون أمس.

وقال مقاتل في ميليشيا مدنية بمنطقة برنين غواري (ولاية كادونا) إنه «تم العثور على 45 جثة في الأدغال»، مضيفاً أن «مجرمين هاجموا (السبت) السكان الذين يدافعون عن القرية.. إنهم لا يكفون عن تنفيذ عمليات خطف مقابل فدية والسطو المسلح وسرقة المواشي».

وأكد الناطق باسم الشرطة المحلية مختار علي وقوع الهجوم لكن من دون أن يعطي حصيلة بالضحايا. وقال: «لقد وقع هجوم (السبت) نفذه مجرمون مسلحون في قرية غواسكا»، دون تفاصيل أخرى. وتابع: «ننتظر تقريراً من عناصرنا في المكان وسننقله إلى الإعلام». وأعلنت جمعية الدفاع عن السكان في برنين غواري في بيان أنه تم إحراق العديد من المنازل وقتل نساء وأطفال في الهجوم «المروع».