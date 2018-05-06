«تحالف الأمة» يتحدى أردوغان

أعلنت أربعة أحزاب تركية، أمس، رسمياً تشكيل تحالف انتخابي للوقوف في وجه حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري في 24 يونيو المقبل.

ويضم التحالف أبرز أحزاب المعارضة: حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، حزب الخير (يمين)، حزب السعادة (محافظ)، والحزب الديمقراطي (يمين الوسط)، وذلك بحسب البروتوكول الذي تم تسليمه للسلطات الانتخابية.

ومن خلال هذا التحالف الذي أطلق عليه «تحالف الأمة»، تطمح المعارضة إلى قطع الطريق على أردوغان الذي أعلن في مارس الماضي تقريب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من نوفمبر 2019 إلى 24 يونيو 2018.

من جهته، قال صلاح الدين دمرداش، مرشح حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الذي ينافس أردوغان من خلف القضبان، أن إجراء انتخابات نزيهة الشهر المقبل أمر مستحيل، في ظل وجود حالة الطوارئ في البلاد.

وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام دولية منذ ترشيح الحزب المؤيد للأكراد له، أول من أمس، لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في تركيا قال دمرداش لوكالة رويترز، إن أحزاب المعارضة ستواجه عقبات كبرى خلال حملاتها الانتخابية. أنقرة - وكالات