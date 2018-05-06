بومبيو: نحتاج جهوداً قوية لكبح سلوك إيران

دافع وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو، عن «دبلوماسية قوية» تهدف إلى «حل المشاكل سلمياً، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة».

وقال بومبيو: «نحتاج إلى جهود دبلوماسية قوية» في الشرق الأوسط أيضاً، «لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار في سوريا واليمن والمنطقة»، وذلك في وقت من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام المقبلة موقفه حيال مصير الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران.

وأردف: «أنا واثق من قدرة فريقنا على تطوير استراتيجيات يمكنها حل هذه الأزمات».

وجاءت تصريحات بومبيو أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين في وزارة الخارجية، والتي قال فيها أيضاً: «نمر بأوقات عصيبة، وتوجد مطالب بأن تكون هناك قيادة قوية، ومن الضروري أن يقف فريقنا في وجه التهديدات بشجاعة وقوة».

وأضاف: «لحسن الحظ، لدينا رئيس يؤمن أيضاً بالدبلوماسية القوية التي تستخدم بالكامل كل أدوات القوة الوطنية للدفاع قبل كل شيء عن مصالح الولايات المتحدة وقيمها».

ووفقاً لبومبيو، فإن دبلوماسية كهذه «تزيد من فرصنا لحل المشاكل سلمياً، من دون الاضطرار إلى إطلاق رصاصة واحدة».

وتحدث خصوصاً عن «الجهد الدبلوماسي الضخم لإبقاء الضغط على كوريا الشمالية»، لدفعها نحو التفاوض من أجل «القضاء بنجاح على تهديد الترسانة النووية لكيم جونغ-أون» الزعيم الكوري الشمالي.

بالمقابل، وفي تحد جديد لإرادة المجتمع الدولي، قال علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إن بلاده مصممة على رفض مطالب ترامب بتغيير اتفاقها النووي.