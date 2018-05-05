قلق فلبيني من نشر صواريخ صينية في البحر الجنوبي

أعربت الفلبين، أمس، عن قلقها بشأن تواتر تقارير أن الصين نشرت صواريخ في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، معربة عن ثقتها في أن الأسلحة ليست موجهة تجاه مانيلا.

وقال الناطق الرئاسي هاري روك، إن الفلبين تتمتع بعلاقة وثيقة مع الصين وتواصل البحث عن حل سلمي للنزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي. وأضاف روك في بيان: نحن قلقون من نشر الصواريخ المذكورة في مناطق متنازع عليها في بحر الفلبين الغربي، مشيراً إلى البحر المتنازع عليه باسمه الفلبيني.

وأردف: في ظل علاقتنا الوثيقة التي تطورت أخيراً وصداقتنا مع الصين، نحن واثقون أن تلك الصواريخ ليست موجهة نحونا، وأياً كان الأمر سنبحث كل السبل الدبلوماسية للتعامل مع هذه المسألة. ووفق تقرير أذاعته شبكة سي.إن.بي.سي الأميركية، نشرت الصين صواريخ مضادة للسفن والنظام الصاروخي أرض جو في جزر فيري كروس ريف وسوبي ريف وميسشيف ريف. وتدعي الفلبين أحقيتها بتلك الجزر.

على صعيد متصل، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة أثارت مع الصين مخاوفها المتعلقة بنشر أسلحة في بحر الصين الجنوبي، وستكون هناك عواقب قصيرة وبعيدة الأمد على ذلك. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: نحن على دراية تامة بالتسليح الصيني في بحر الصين الجنوبي، طرحنا تخوفاتنا بشكل مباشر مع الصينيين عن ذلك، وسيكون هناك عواقب قصيرة وطويلة الأمد.