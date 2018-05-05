ماكين يوبّخ ترامب في «موجة لا تهدأ»

وبّخ السناتور الأميركي جون ماكين، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، واتهمه في كتاب جديد بالتقاعس عن التمسك بالقيم الأميركية بكيل مديح على طغاة دوليين، وتشويه وسائل الإعلام وتجاهل حقوق الإنسان والحط من قدر اللاجئين. وقال ماكين في كتابه «موجة لا تهدأ»، والذي شاركه في إعداده معاونه القديم مارك سولتر: المديح يضمن صداقته والانتقاد عداوته، من الصعب أن تعرف ماذا يمكن أن تتوقع من الرئيس ترامب‬‬‬‬‬.

ويشير ماكين في كتابه، إلى أنّ ترامب بدا ساخراً من فكرة ضرورة قيام الولايات المتحدة بتعزيز قيمها في الخارج، وانتقده بشدة لتهديده بقتل أزواج وأطفال الإرهابيين خلال حملته.