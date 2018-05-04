كيم جونغ أون يجدد التزامه بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من «النووي»

قالت وزارة الخارجية الصينية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أبلغ وزير الخارجية الصيني في بيونغيانغ بأنه ملتزم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وذلك مع تسارع الجهود الدبلوماسية لإحلال سلام دائم في المنطقة.

والصين من أهم داعم اقتصادي ودبلوماسي لكوريا الشمالية رغم غضبها من تجارب بيونغيانغ النووية والصاروخية وتأييدها لفرض عقوبات مشددة عليها من الأمم المتحدة.

ومع ذلك رحبت الصين بالخطوات التي اتخذتها كوريا الشمالية لتحسين العلاقات مع جارتها الجنوبية والولايات المتحدة. ويزور وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي كوريا الشمالية في أعقاب القمة التاريخية التي عقدت بين الزعيم كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الأسبوع الماضي التي تعهدا فيها بتحسين العلاقات.

وفاجأت كوريا الشمالية العالم قبل أيام من القمة بالإعلان عن اعتزامها تفكيك موقع التجارب النووية لكي «تضمن بشفافية» تعهداً بعدم مواصلة كل التجارب النووية والصاروخية. ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن كيم قوله لوانغ خلال اجتماعهما في بيونغيانغ أن التغيرات الإيجابية التي حدثت في الآونة الأخيرة على شبه الجزيرة مفيدة على صعيد التوصل لحل السلمي.

وأضافت الوزارة قال كيم جونغ أون إن تحقيق إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي هو الموقف الراسخ لدى الجانب الكوري الشمالي. وقال وانغ لكيم إن كوريا الشمالية استغلت الفرصة جيداً واتخذت قراراً حاسماً ما أدى لتغيرات إيجابية.

وأضاف أن المحادثات في قمة الأسبوع الماضي بين زعيمي الكوريتين أتاحت فرصة للتوصل لحل سياسي. وتابع قائلاً إن بكين تدعم إنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية وتحول كوريا الشمالية للتركيز على التنمية الاقتصادية والتوصل إلى حل لتهدئة المخاوف الأمنية المشروعة لديها خلال عملية التخلص من الأسلحة النووية. وأضاف «الصين مستعدة لمواصلة التواصل مع كوريا الشمالية بشأن هذا الأمر وتعزيز التعاون».