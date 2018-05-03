انتقاد حقوقي لحظر تطبيق «تلغرام» في إيران

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس، قرار إيران حظر تطبيق تلغرام للرسائل النصية، واعتبرت أنه «غير مبرر»، محذرة طهران من مغبة منع الإيرانيين من الوصول إلى المعلومات.

وقالت المنظمة التي مقرها الولايات المتحدة في بيان، إن «قرار القضاء الإيراني بحظر تطبيق تلغرام للرسائل هو تقييد غير مبرر لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات».

واتهمت المنظمة طهران بـ«تقييد الوصول إلى المعلومات في محاولة لحل مشكلاتها»، مؤكدة أن مثل هذه الرقابة «يجب ألا تستخدم أبداً لحماية القادة من الانتقادات».

والاثنين، أصدر القضاء الإيراني قراراً بحجب تطبيق «تلغرام» الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران، بعد أن اعتبر أنه يستخدم لنشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.