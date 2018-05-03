سقوط طائرة عسكرية أميركية في ولاية جورجيا

أفاد مسؤولون بأن طائرة نقل «سي-130» تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأميركي تحطمت أمس، قرب مدينة سافانا بولاية جورجيا خلال رحلة تدريبية، مشيرين إلى أن من المستبعد العثور على ناجين. وقال مسؤول أميركي إن طائرة النقل هيركيوليز كانت تقل خمسة عسكريين عندما سقطت في حوالي الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة قرب مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي. وأضاف أن من المستبعد العثور على أي ناجين.

وقال الكابتن جيفري بيزور الناطق باسم سلاح الجو بالحرس الوطني في جورجيا إن الطائرة المزودة بأربعة محركات كانت في مهمة تدريبية. وأوضح بيزور أنه سيتم نشر أسماء القتلى بمجرد إخطار ذويهم، وأن فريقاً من الضباط سيبدأ تحقيقاً في الحادث.