4 مقاتلات فقط جاهزة في سلاح الجو الألماني

ذكر موقع مجلة "شبيغل" الألمانية، أن أسطول سلاح الجو الألماني، يمتلك 4 طائرات "يوروفايتر" مقاتلة فقط، جاهزة لخوض أعمال قتالية، وذلك لوجود مشكلات فنية في نظام الدفاع الخاص بها.

وأشار تقرير المجلة الألمانية إلى أن تقنيي الطائرات قلقون بشأن مشكلة نظام الدفاع الذاتي الخاص بـ"يوروفايتر"، لوجود تسرب في سائل التبريد يطال أجهزة الاستشعار.

ونقلت "شبيغل" عن مصادر قولها بأنه لا يسمح سوى لـ10 طائرات "يوروفايتر" بالطيران من أصل 128 طائرة تابعة لأسطول سلاح الجو الألماني.

وأضاف الموقع، أنه نظرا للمخزونات القليلة من الأسلحة الخاصة بمقاتلات "يورفايتر"، بحسب معلومات عسكرية، فإن 4 منها فقط، جاهزة لخوض عمليات عسكرية حقيقية.

وحذر التقرير من أن هذه المشكلة، قد تضر بقدرة ألمانيا على الوفاء بوعودها لحلفائها في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، حيث تعهدت برلين بتأمين ما يصل عدده إلى 82 طائرة مقاتلة في حالات الأزمات.

وكانت القوات المسلحة الألمانية قد أكدت وجود المشكلة التقنية التي أشارت إليها "شبيغل"، ولكنها رفضت تقديم أرقام تتعلق بالقضية، معتبرة إياها مسألة بالغة السرية، وبأنه يجري العمل على حلها.