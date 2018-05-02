عشرات القتلى في اعتداءين انتحاريين استهدفا مسجداً وسوقاً في نيجيريا

قتل عشرات الأشخاص، أمس، في اعتداءين انتحاريين استهدفا مسجداً وسوقاً في موبي بشمال شرق نيجيريا، يحملان بصمات جماعة بوكو حرام الإرهابية، في وقت استهدف هجوم مسلح كنيسة في إفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

وفجر انتحاري حزامه الناسف في مسجد بعيد صلاة العصر في مدينة موبي التي تبعد 200 كيلومتر من يولا عاصمة ولاية أداماو بشمال شرق نيجيريا. وفجر انتحاري آخر نفسه في سوق مجاورة فيما كان المصلون يفرون من المسجد.وقال الناطق باسم شرطة ولاية أداماو عثمان أبوبكر: «حتى الآن حصيلة القتلى هي 24». إلا أن المسعف ساني كاكالي قال: «شاهدت نقل 42 جثة إلى المستشفى و68 جريحاً». وأعلن مصدر في مستشفى موبي الحكومي: «استقبال 37 جثة وعشرات الجرحى».

ويجري الرئيس النيجيري محمد بخاري زيارة إلى واشنطن، حيث التقى نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي تعهد بتقديم مزيد من الدعم في المعركة ضد بوكو حرام.

واشترت نيجيريا من الولايات المتحدة نحو عشر طائرات هجومية خفيفة من طراز «سوبر توكانو إيه-29»، في صفقة قيمتها 496 مليون دولار (413 مليون يورو).