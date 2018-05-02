قرن من الزمان لم يمنع بريطانية خوض الانتخابات البلدية

على الرغم من أن عمرها قارب القرن فإن ذلك لم يمنع السياسية البريطانية لورنس كيركباي من خوض الانتخابات البلدية في بلادها، غداً الخميس.

وترشحت كيركباي (96 عاماً) عن المحافظين، لخوض الانتخابات البلدية في مدينة نيوكاسل الواقعة شمال شرقي إنجلترا.

وفي تصريحات صحافية قالت كيركباي إن المهم فقط في مسألة العمر هو شعور المرء بذلك. وأضافت أنها لا تشعر بأنها كبيرة في السن.

يُذكر أن كيركباي كانت حتى تقاعدت تعمل كمديرة في العديد من المدارس، كما عملت أيضاً في جامعة نيوكاسل.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية في أجزاء من المملكة المتحدة تعد بمثابة اختبار للمزاج العام تجاه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي تعاني ضربات تلقتها على الصعيد السياسي.