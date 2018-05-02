البيت الأبيض: برنامج إيران النووي أكثر تقدماً مما أشارت إليه عام 2015

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس، أن الاتفاق الدولي الذي يهدف لكبح تطوير إيران أسلحة نووية، جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة، لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدماً، مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015. وقالت ساندرز في بيان صحافي اعتيادي في البيت الأبيض «المشكلة هي أن الاتفاق أبرم بناء على ادعاءات كاذبة تماماً. إيران كذبت في البداية».

وأضافت «كانوا غير أمناء وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة. ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدماً وتطوراً بكثير مما أشاروا إليه».