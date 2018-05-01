أميركا: الوثائق الإسرائيلية بشأن النووي الإيراني حقيقية

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الوثائق التي أعلنت عنها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني "حقيقية" والكثير منها جديد. بحسب ما أوردت فرانس برس.

وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة تعمل بجد "لإصلاح" الاتفاق النووي الإيراني.

وحسب رويترز، قال البيت الأبيض الاثنين، إن المعلومات التي أعلنتها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني توفر "تفاصيل جديدة ومقنعة" بشأن جهود إيران لصنع" أسلحة نووية يمكن إطلاقها عن طريق صواريخ".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "هذه الحقائق تتفق مع ما تعرفه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وهو أن إيران تملك برنامج أسلحة نووية قويا وسريا وأنها حاولت ولكن فشلت في إخفائه عن العالم وعن شعبها".

ومن المقرر أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا بحلول 12 مايو بشأن ما إذا كان سيسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في 2015.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الدولي ما لم يتم إعادة التفاوض عليه بحلول 12 مايو. وكرر انتقاده للاتفاق بعد أن تحدث نتنياهو وأشار إلى أنه يؤيد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال نتانياهو إنه قدم معلومات المخابرات الجديدة بالفعل للولايات المتحدة، وإنه سيوفد مبعوثين إلى فرنسا وألمانيا لعرضها. وتحدث عبر الهاتف أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار نتانياهو أن إيران "كذبت بشأن أنها لم تمتلك برنامجا للأسلحة النووية أبدا. يثبت 100 ألف ملف سري أنها فعلت ذلك. ثانيا، حتى بعد الاتفاق، واصلت إيران الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززتها لاستخدامها في المستقبل".

لكن واشنطن نفسها خلصت إلى أن إيران لم تنتهك شروط الاتفاق، وقال مسؤولان بالمخابرات الأميركية راقبا برنامج الأسلحة النووية الإيراني يوم الاثنين، إن تصريحات نتانياهو لا تحتوي على شيء يتناقض مع هذه الرؤية.

اقرأ أيضا