باكستان تعتقل ضابط أمن في السفارة الأميركية

ألقت الشرطة في العاصمة الباكستانية، القبض على ضابط أمن في السفارة الأميركية، بزعم عرقلة تحقيق في حادث يتعلق بسيارة تابعة للسفارة.

وقال الضابط محمد يوسف، إن اثنين من راكبي الدراجات النارية أصيبا بجروح عندما اصطدمت دراجتهما البخارية بسيارة السفارة ليلة الأحد، مشيراً إلى أن راكبي الدراجتين الناريتين هما اللذين كانا السبب في الحادث.

وقال يوسف إن ضابط الأمن، تيمور إقبال، اعتقل أمس الاثنين، بعد أن حاول جسدياً منع الشرطة من اصطحاب السيارة وسائقها تشاد أوبورن إلى مركز للشرطة، فيما لم يدل المتحدث باسم السفارة بأي تعليق. وأكد طبيب في المستشفى، حيث نقل راكبا الدراجتين الناريتين، أنهما غادرا المستشفى بعد تلقيهما العلاج من إصابات طفيفة. إسلام أباد - وكالات