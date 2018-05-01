الإمارات: نقف مع أفغانستان في مواجهة العنف والتطرّف

دانت دولة الإمارات، الهجومين الإرهابيين في كابول. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لمثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وشدّدت على وقوف الإمارات وتضامنها مع جمهورية أفغانستان في مواجهة العنف والتطرّف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم. وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكان مسؤولون أفغان قد قالوا إن انفجارين وقعا في العاصمة كابول خلال ساعة الذروة الصباحية، أمس، أديا إلى سقوط 37 قتيلاً على الأقل، بينهم عشرة صحافيين وصلوا لتغطية الانفجار الأول واستهدفهم انتحاري بالتفجير الثاني.

وبعد ساعات من تفجيري كابول هاجم انتحاري في مركبة، قافلة عسكرية أجنبية في إقليم قندهار جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 طفلاً كانوا يتلقون دروسهم في مدرسة دينية قريبة، وإصابة 16 شخصاً بينهم ثمانية من أفراد قوات الدعم الحازم بقيادة حلف شمال الأطلسي، وفق ما أفادت الشرطة.

وقع تفجير كابول الأول في منطقة شاش داراك بالقرب من مباني جهاز المخابرات وقرب السفارة الأميركية، ليعقبه تفجير آخر خارج مقر وزارة التنمية الحضرية والإسكان، أثناء دخول الناس المكاتب الحكومية في موقع كان الصحافيون ينتظرون فيه بسبب منع الشرطة لهم من الاقتراب من موقع التفجير الأول.

وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة، مشيرة إلى وجود 49 شخصاً بين المصابين وسط مخاوف من إمكانية ارتفاع الحصيلة. ولفت الناطق باسم الوزارة نجيب دانيش، إلى أنّ انتحارياً انتحل فيما يبدو شخصية أحد العاملين في مجال الإعلام وفجّر نفسه في المكان الذي تجمع فيه صحافيون وعمال إنقاذ، مضيفاً: «نعلم أنّ انتحارياً تظاهر بأنه مراسل، أبرز هويته الصحافية ووقف بين الصحافيين قبل أن يفجّر نفسه».

بدوره، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو في بيان، إنّ تلك الهجمات تتسبب في معاناة إنسانية لا يمكن وصفها للأسر الأفغانية، مردفاً: «أغضبني بشدة الهجوم الذي بدا أنه استهدف صحافيين عمداً».

وأثار هجوما كابول موجة من الحزن في أوساط الصحافيين الذين قدم كثير منهم تعازيهم عبر موقع «تويتر» للزملاء والأصدقاء.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود، أن تسعة صحافيين قتلوا في كابول بينهم رئيس قسم التصوير في مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في كابول شاه مراي، وزملاء له من «راديو فري يوروب» وشبكتي «تولو نيوز» و«1تي في» الأفغانيتين وغيرهم.

بدورها، قالت لجنة سلامة الصحافيين الأفغانية، إن تسعة صحافيين قتلوا في كابول في أسوأ حصيلة في هجوم واحد للعاملين في مجال الإعلام في البلاد. وقال رحيم الله ساماندار وهو عضو بارز في لجنة سلامة الصحافيين الأفغانية: «الصحافيون كانوا يقومون بعملهم عندما قتلهم انتحاري، مثل تلك الهجمات تثبت أن بيئة العمل حالياً خطيرة جداً». وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرين.