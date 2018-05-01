مجلس اللوردات يصوّت لمنح مجلس العموم حق منع تطبيق «بريكست»

صوّت أعضاء مجلس اللوردات البريطاني، الذين يتم تعيينهم لا انتخابهم، لصالح السماح للبرلمان بمنع الحكومة من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حال لم تتوصل لندن إلى اتفاق مع التكتل الأوروبي. وصوّت 335 مقابل 244 من أعضاء مجلس اللوردات لصالح تعديل يعطي لنواب مجلس العموم الكلمة الأخيرة بشأن نتيجة مفاوضات بريكست، بما في ذلك البقاء في الاتحاد الأوروبي في حال وجد النواب الاتفاق الأخير مع بروكسل غير مرضٍ.

من جهته، حذر زعيم حزب المحافظين السابق اللورد مايكل هوارد أعضاء مجلس اللوردات من أن التعديل قد يتسبب بعدة أزمات دستورية. وقال: «أخشى من أنه يظهر إلى أي درجة مرعبة يبدو أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي مستعدين للذهاب لتحقيق هدفهم».