ترامب يقترح عقد القمة مع كيم على حدود الكوريتين

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تعقد القمة التاريخية بينه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، في قرية بانمونغوم على الحدود بين الكوريتين.

وكتب ترامب مع اقتراب موعد القمة التي من المفترض أن تعقد بحلول يونيو المقبل: «منزل السلام على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، أليس مكاناً أكثر تمثيلاً وأهمية من بلد ثالث؟ أتساءل فقط».

في السياق، صرّح مسؤول كوري جنوبي، أمس، بأن الرئيس مون جيه-إن قال إن ترامب يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، لجهوده في إنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية. وذكر مسؤول البيت الأزرق الرئاسي الذي أدلى بإفادة لوسائل الإعلام، إن مون قال أمام اجتماع لمجلس الوزراء: «الرئيس ترامب يجب أن يفوز بجائزة نوبل للسلام، ما نحتاجه هو السلام فحسب».

إلى ذلك، قرّرت كوريا الشمالية تقديم ساعتها ثلاثين دقيقة إلى الأمام، للعودة إلى التوقيت المحلي نفسه الذي تعتمده كوريا الجنوبية، في بادرة حسن نية بعد القمة بين الكوريتين، وفق ما أعلنت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء. ولا تتشارك الكوريتان منذ العام 2015 التوقيت نفسه، بعد إعلان الشمال وقتها بشكل مفاجئ أن كل الساعات في البلاد سيتم إرجاع عقاربها إلى الوراء ثلاثين دقيقة.

على صعيد متصل، أعلنت الصين أن وزير خارجيتها سيتوجه خلال أيام إلى كوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب، إنّ وانغ يي سيزور كوريا الشمالية الأربعاء والخميس بدعوة من نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو. يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي وجه دعوة للرئيس الصيني لزيارة بيونغيانغ، إلا أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة حتى الساعة.