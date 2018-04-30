نتنياهو يكشف عن دليل قاطع عن مشروع سري ايراني لتطوير سلاح نووي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن وجود مشروع سري يجرى في ايران لتطوير سلاح نووي، وهذا دليل يثبت أن أيران كذبت على المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو ان إسرائيل كشفت عن 55 ألف ملف تحتوي على معلومات "تجريم" بشأن البرنامج النووي الإيراني.

واضاف انه بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع القوى الدولية، اخفت إيران العديد من الوثائق التي احتوت على معلومات عن برنامج نووي لتطوير ما يعادل "خمس قنابل على غرار قنبلة هيروشيما لوضعها في صواريخ باليستية."

وتابع "إيران خططت على اعلى المستويات لمواصلة تصنيع اسلحة نووية".

واستطرد أن هذه المعلومات يتم التحقق منها من جانب الولايات المتحدة.

