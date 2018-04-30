مقتل 11 طفلاً بتفجير استهدف موكبا أجنبيا في أفغانستان

قال مسؤول أفغاني إن انتحاريا استهدف قافلة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في إقليم قندهار الجنوبي مما أدى إلى مقتل 11 طفلا في مدرسة دينية تقع على جانب الطريق حيث وقع الانفجار.

ونقل موقع (إي بي سي نيوز) عن مطيع الله هلال، نائب المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم، قوله إن الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين في منطقة ضمان في قندهار أسفر أيضًا عن إصابة 16 شخصًا، بينهم خمس جنود من قوات حلف شمال الأطلسي وتسعة مدنيين وشرطيان.

ولم يصدر تعليق فوري من الناتو.

من جهة أخرى ، أدانت السفارة الأميركية التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع اليوم الاثنين في كابول وأسفر عن مقتل 25 شخصا، بينهم ثمانية صحفيين.