كوريا الشمالية تقول إنها ستفكك موقعا نوويا في مايو

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية الأحد، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون وعد بدعوة خبراء أميركيين وصحافيين للتحقق من إغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية الشهر المقبل.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونغ-تشان "كيم قال... إنه سينفذ (عملية) إغلاق موقع التجارب النووية في مايو، وإنه سيدعو قريبا خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لكشف العملية للمجتمع الدولي بشفافية".

ونقل البيت الأزرق عن زعيم كوريا الشمالية قوله إنه لا توجد حاجة لامتلاك أسلحة نووية إذا وعدت أمريكا بعدم الاعتداء وإنهاء الحرب .