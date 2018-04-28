4 قتلى بهجوم لـ«بوكو حرام» في نيجيريا

لقي أربعة مدنيين على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم شنه عناصر من «بوكو حرام» الإرهابية شمال شرقي نيجيريا.

وقالت أجهزة الإغاثة، أمس، إن معارك عنيفة وقعت، أول من أمس، بين الجيش وجماعة بوكو حرام، في ضاحية مايدوغوري، حيث كانت تحاول الأخيرة الوصول إلى ثكنة جيوا التي يُحتجز فيها عدد كبير من عناصرها.

ووفق أجهزة الإغاثة، فإن خمسة من عناصر «بوكو حرام» قتلوا خلال المعارك، فيما أشار قائد الشرطة داميان شوكوو إلى أن المصابين والجثث نُقلوا إلى مستشفى مايدوغوري وعادت المنطقة إلى وضعها الطبيعي. وحاول المتشددون التوغل في حي بالضواحي لدى هبوط الليل، ما أدى إلى مواجهة بين الجيش وميليشيا الدفاع الذاتي استمرت ساعات.

وقال بشير غارغا من الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، «كان هناك مواطنون أبرياء، منهم أربعة قتلى»، موضحاً أن عدد الجرحى ضئيل جداً، وليس بينهم حالات خطرة. وأوضح أن خمسة انتحاريين قتلوا أيضاً عند محاولاتهم تفجير أنفسهم واستهداف الجيش والمدنيين.

وأمكن صد الهجوم مع وصول تعزيزات عسكرية جوية وبرية، فيما كان السكان يهربون من حي جيداري بولو وسط انفجارات وتبادل إطلاق النار. وأفادت مذكرة للأجهزة الأمنية النيجيرية، أن أكثر من 100 مقاتل شاركوا في الهجوم، وأن عدداً كبيراً منهم قد قتلوا في الغارات الجوية التي تلت الهجوم.