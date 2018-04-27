الكوريتان تتفقان على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

وقع زعيما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية إعلانا اليوم الجمعة يتضمن الموافقة على العمل من أجل "نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وخلال أول قمة بين الجانبين منذ أكثر من عقد أعلن الزعيمان أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام "دائم" و"راسخ" في شبه الجزيرة.

وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف "الأعمال العدائية" وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى "منطقة سلام" والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

وأفصح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن عن عزمه زيارة كوريا الشمالية في الخريف المقبل لحضور قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حسب البيان المشترك للقمة الثنائية بين الجانبين، والذي أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.