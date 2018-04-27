أبرز محطات التوتر بين الكوريتين خلال 70 عاماً

لا تزال الكوريتان اللتان التقى زعيماهما في قمة تاريخية الجمعة في حالة حرب عمليا. وفيما يلي أبرز المحطات عبر سبعة عقود من التوتر في شبه الجزيرة المقسومة.

- الحرب (1950-1953) - في 25 يونيو 1950 الجيش الكوري الشمالي يعبر خط العرض ال38 الفاصل بين الشمال الشيوعي والجنوب الرأسمالي ويسيطر على سيول في غضون ثلاثة أيام.

الحرب التي اتسع نطاقها مع دعم الولايات المتحدة للجنوب والصين للشمال توقع بين مليونين واربعة ملايين قتيل.

تم توقيع هدنة هشة في 27 يوليو 1953 لكن دون ان يليها اتفاق سلام ما يعني أن البلدين لا يزالان عمليا في حالة حرب.

- توغلات واغتيالات - عدة عمليات اغتيال وتوغل ومواجهات تهدد وقف اطلاق النار وبيونغ يانغ تضع قواتها مرات عدة في حالة تأهب.

- 21 يناير 1968: اعتراض مجموعة كوماندوس من 31 شخصا ارسلتها بيونغ يانغ لاغتيال الرئيس بارك تشونغ هي على بعد مئة متر فقط من مقره ومقتل أكثر من 90 كوريا جنوبيا في إطلاق النار الذي تلا ذلك.

السلطات الكورية الجنوبية تقبض على احد ناجيين اثنين فقط من المجموعة.

- 18 اغسطس 1976: جنود كوريون شماليون يهاجمون فريقا يقطع الاشجار في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين ومقتل جنديين أميركيين.

- 9 اكتوبر 1983: كوريا الشمالية تقصف ضريحا في رانغون ببورما خلال زيارة للرئيس الكوري الجنوبي تشون دو هوان (21 قتيلا بحسب وزراء).

- 29 نوفمبر 1987: انفجار قنبلة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية قبالة سواحل بورما (115 قتيلا) وسيول تتهم بيونغ يانغ لكن الاخيرة تنفي.

- 18 سبتمبر 1996: مقتل 24 عميلا كوريا شمالية واربعة عملاء كوريين جنوبيين خلال محاولة توغل لغواصة في كوريا الجنوبية بالقرب من مرفأ غانغنونغ (شرق).

- 15 يونيو 1999: مواجهات بين قطع حربية للكوريتين قبالة جزيرة يونبيونغ الحدودية في البحر الاصفر ما يؤدي الى مقتل نحو 50 كوريا شماليا وغرق طوربيد.

طموحات نووية

- 9 اكتوبر 2006: الشطر الشمالي يجري أول تجربة نووية ناجحة ما يحمل الاسرة الدولية على فرض عقوبات لا تزال سارية بحقه.

- 26 مارس 2010: سيول تقول ان زورق تشونان السريع تعرض لطوربيد اطلقته غواصة كورية شمالية ما أدى الى مقتل 46 بحارا لكن بيونغ يانغ تنفي تورطها.

- 23 نوفمبر 2010: القوات الكورية الشمالية تطلق 170 قذيفة أو صاروخا على جزيرة يونبيونغ في أول هجوم على منطقة مأهولة بمدنيين منذ الحرب ما أوقع اربعة قتلى بينهم مدنيان، ورد مسلح من سيول.

- في 2017، بيونغ يانغ تكثف إطلاق الصواريخ البالستية وتنفذ في 3 سبتمبر سادس تجربة ذرية لها والاكثر قوة حتى الان وذلك على خلفية تصعيد كلامي بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الذي يعلن ان بلاده باتت قوة نووية فعلية.

انفتاح

رغم التوتر، أجرى البلدان محادثات في السابق. الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ ايل عقد قمتين تاريخيتين مع نظرائه من الجنوب بين 2000 و2007 ما اتاح تهدئة الوضع في شبه الجزيرة.

- 9 الى 25 فبراير: الشطر الشمالي يشارك في الالعاب الاولمبية الشتوية في الجارة الجنوبية ما يفتح الباب امام تقارب بين البلدين. وتمت اعادة العمل الاسبوع الماضي بالخط الساخن المغلق منذ 2016. وشهد "اولمبياد السلام" لقاء غير مسبوق بين مون وكيم يو جونغ الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي.

- في مطلع مارس الكوريتان تتفقان على عقد قمة بين كيم ومون.

- 9 مارس: ترامب يوافق على عقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي في موعد قريب.

- 21 ابريل: كيم جونغ اون يعلن بشكل مفاجئ تعليق التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات واغلاق موقع للتجارب النووية.

- 27 ابريل: قمة تاريخية بين الزعيمين الكوريين في المنطقة منزوعة السلاح. وكتب كيم في سجل الزوار بعد مصافحة مع نظيره الجنوبي "تاريخ جديد يبدأ الآن".