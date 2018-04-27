زعيم كوريا الشمالية يعد نظيره الجنوبي بعدم إيقاظه مبكراً

وعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بأنه لن يوقظ لاحقا نظيره الجنوبي مون جيه إن، بعمليات إطلاق الصواريخ التي تنفذها بيونغ يانغ عادة في فترة الصباح.

وذكر السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون يونغ تشان، أن الزعيم الشمالي قال لنظيره الجنوبي، إنه سمع بأن الأخير يستيقظ في الصباح الباكر بسبب إطلاق الصواريخ من الشمال، ووعد بأنه لن يضايقه بعد الآن خلال نومه.

وأضاف السكرتير، أن كيم جونغ أون دعا كذلك إلى وضع حد للمواجهة والتوتر في شبه الجزيرة الكورية و"بناء عالم جيد مرغوب فيه".

وفي صباح اليوم بدأت فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين الدولتين.