لماذا استقبل عسكريو كوريا الجنوبية زعيم الشمال ببرود؟

اعتبرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن اكتفاء العسكريين في الوفد الجنوبي بمصافحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تشهد على أنهم يعتبرون الحرب بين الدولتين مستمرة ولم تنته بعد.

ولاحظ بعض الصحفيين من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الزعيم الشمالي باشر بمصافحة أعضاء الوفد الجنوبي، وفقا للبروتوكول.

وخلال ذلك اكتفى العسكريون من الوفد الجنوبي بهز الرأس والمصافحة باليد، في حين أن العسكريين من الوفد الشمالي، قدموا التحية العسكرية للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، عند تقدمه لمصافحتهم.

وترى الوكالة أن تصرف العسكريين الجنوبيين، ليس إلا تذكيرا صارما بأن الشمال لا يزال يعتبر عدوا للجنوب منذ الحرب الكورية في 1950-1953.

وفي صباح اليوم بدأت فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين البلدين.