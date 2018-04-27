ترامب في بريطانيا 13 يوليو .. ووزير الخارجية الأميركي يزور المنطقة مطلع الأسبوع

يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة إلى بريطانيا في 13 يوليو المقبل، كما أعلنت أمس رئاسة الوزراء البريطانية والسفير البريطاني لدى أميركا.

وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان أن الرئيس الأميركي سيزور بريطانيا 13 يوليو. وسيجري مباحثات ثنائية مع رئيسة الوزراء خلال زيارته، مؤكدة بذلك تغريدة للسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش.

وكان الأخير أعرب عن سروره لإعلان الزيارة التي سبق أن أرجئت وقد تتسبب بتظاهرات مناهضة للرئيس الأميركي. من جهة أخرى وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس، على تعيين مدير «سي اي ايه» حالياً مايك بومبيو وزيراً للخارجية، في خطوة اعتبرت ضرورية لكي ينكب سريعاً على ملفي كوريا الشمالية والنووي الإيراني. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير الجديد مايك بومبيو سيتوجه إلى السعودية والأردن وإسرائيل في مطلع الأسبوع بعد توقف في بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وقالت الناطقة باسم الوزارة هيذر ناورت للصحافيين «لم يسبق لوزير آخر في التاريخ الحديث أن قام بجولة بهذه السرعة». وأكد مجلس الشيوخ أمس، تعيين بومبيو الذي أدى اليمين بعد قليل من ذلك وغادر فور ذلك إلى بروكسل.