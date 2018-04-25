ماكرون: إيران لا يجب أن تملك أي سلاح نووي أبداً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام اجتماع مشترك للكونجرس الأميركي إيران لا يجب أن تملك اي سلاح نووي أبداً.

وقال إن بلاده والولايات المتحدة تتقاسمان التاريخ المشترك بدءا بالدعم الفرنسي للحرب الثورية الأميركية.

وأضاف أن " قيمنا المشتركة" وحدت فرنسا والولايات المتحدة مرة أخرى خلال القرن العشرين في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب الباردة".

وتابع ماكرون " نحن نتركز على تلك القوة لمحاربة الجماعات الإرهابية".

وقال ماكرون "بالنسبة إلى إيران، هدفنا واضح. ينبغي ألا تملك أبداً السلاح النووي، لا الآن ولا بعد خمسة أعوام ولا بعد عشرة أعوام. أبداً".