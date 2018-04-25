مقتل وإصابة 61 شخصاً في حريق ببئر نفطية في إندونيسيا

ذكرت الشرطة الاندونيسية أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 43 آخرون اليوم الأربعاء عندما اندلع حريق في بئر نفطية بإقليم أتشيه الاندونيسي.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الوطنية، سيتيو واسيستو أن سكان قرية "بسير بوتيه" الواقعة شرق أتشيه كانوا يجمعون النفط من سطح البئر عندما اندلع الحريق.

وأضاف "توفي الضحايا بسبب إصابتهم بحروق بلغت نسبتها أكثر من 70 بالمئة " مشيرا إلى أن الحريق مازال مشتعلا حتى بعد عصر اليوم .

وكان الموقع يعمل بشكل غير قانوني منذ سنوات من قبل قرويين بحسب مسؤولين.

ويعد استغلال السكان المحليين لآبار النفط التي لم تعد صالحة للاستخدام التجاري، أمرا شائعا في إندونيسيا، رغم كون ذلك غير قانوني.