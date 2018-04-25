وزير أميركي يزور الصين لمفاوضات تجارية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونشن سيسافر قريباً إلى الصين للتفاوض مع الصينيين بشأن العلاقات التجارية، في ظل النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة للوصول إلى اتفاق. الصين جادة للغاية ونحن جادون للغاية».

كانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي فرض رسوم على كمية قيمتها 50 مليار دولار من الواردات القادمة من الصين كرسوم عقابية على بكين، بسبب انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية. واشنطن - وكالات