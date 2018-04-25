توجيه 10 تهم بالقتل العمد لمرتكب اعتداء الدهس في كندا

وجهت محكمة كندية أمس، إلى سائق الشاحنة الذي دهس مارة، أول من أمس، في تورونتو عشر تهم بالقتل العمد توازي عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة الاعتداء، في حين دعا رئيس الوزراء جاستن ترودو المواطنين الكنديين إلى عدم الاستسلام للخوف. ووجهت أيضا إلى إليك ميناسيان الذي جلس حليق الرأس في قفص الاتهام 13 تهمة بمحاولة القتل، حسب عدد الجرحى الذين أصيبوا في عملية الدهس أيضاً.

وحض ترودو الكنديين على «عدم العيش في الخوف» غداة «الهجوم الذي لا معنى له»، وقال قبل بدء اجتماع لمجلس الوزراء في أوتاوا «يجب ألا نبدأ بالعيش في الخوف أو الشكوك بشكل يومي حين نتنقل في مدننا». وأضاف إن «الكنديين عبر البلاد يشعرون بالصدمة والحزن إزاء هذا الهجوم الذي لا معنى له».