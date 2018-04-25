«الشيوخ» الأميركي يصادق لتعيين بومبيو وزيراً للخارجية

صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، على تعيين مايك بومبيو وزيراً للخارجية.

ومن المتوقع أن يقر المجلس بكامل هيئته التعيين في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

ويعتبر المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية، القريب من ترامب، من «الصقور» في السياسة الخارجية.

ووفقاً للوائح، يجب أولاً الموافقة على ترشيح بومبيو من قِبل لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الدولية، ثم انعقاد مجلس الشيوخ بكامل هيئته (100 شخص)، وتتم الموافقة على المرشح في كلتا الحالتين من خلال التصويت بأغلبية بسيطة من الأصوات، أي النصف زائد واحد. واشنطن - وكالات