واشنطن وباريس تؤكدان ضرورة احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه مستعد للعمل مع واشنطن على اتفاق نووي جديد مع إيران، بعد أن كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف قبل ساعات الاتفاق بأنه «كارثة».

وصرّح ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب: «يمكنني أن أقول إننا أجرينا محادثات صريحة جداً حول هذا (الموضوع)، نحن الاثنان فقط»، مضيفاً: «نأمل اعتباراً من الآن العمل على اتفاق جديد مع إيران».

وردّ ترامب بالقول: «أعتقد أنه ستكون لدينا فرصة عظيمة للعمل على اتفاق أكبر، ربما»، مشدداً على أن أي اتفاق جديد يجب أن يكون مبنياً على «أسس متينة»، مضيفاً: «سنرى ماذا سيحصل في 12» مايو، الموعد النهائي الذي حدده لاتخاذ قرار بشأن الاتفاق، بعد أن دعا الدول الأوروبية إلى العمل على إصلاح عيوبه، كما أكد ضرورة احتواء إيران في المنطقة.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن اتفاقاً جديداً يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر إضافية، هي: برنامج طهران الصاروخي الباليستي، النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وما سيحصل بعد عام 2025 المحدد في الاتفاق الحالي الذي ستتمكن بعده إيران من استئناف جزء من برنامجها النووي بشكل تدريجي.

واعتبر ماكرون أن الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 هو «الركيزة الأولى» لاتفاق أوسع محتمل.

وأكدت إيران عزمها على استئناف تخصيب اليورانيوم بـ«قوة» إذا تخلّت الولايات المتحدة عن الاتفاق. وردّ ترامب على تهديدات طهران بالقول: «لن يستأنفوا أي شيء.

وإذا استعادوا (برنامجهم النووي)، ستكون لديهم مشكلات أكثر خطورة من أي وقت مضى. يمكنكم أن تدوّنوا ذلك».