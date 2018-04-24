اعتقال مطلق النار داخل مطعم في ولاية تينيسي الأميركية

ألقت الشرطة الأميركية في ولاية تينيسي، أمس، القبض على ترافيس رينكينج، الذي فر بعد قيامه، حسبما زعم، بقتل أربعة أشخاص في مطعم بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي

ورفض رجل يبلغ من العمر 29 عاماً نزع سلاح المسلح إطراءات الشرطة وآخرين وصفوه بأنه بطل وقال إنه تصرف بدافع الرغبة «في الحياة».

وقال جيمس شو وهو أب لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات في مؤتمر صحافي بصحبة رئيس بلدية ناشفيل ديفي بريلي ومسؤولين من وكالات إنفاذ القانون إنه كان يفكر ببساطة في الحفاظ على نفسه عندما انتزع البندقية من يد المهاجم الذي قتل أربعة أشخاص.

وأضاف شو وهو من سكان ناشفيل «لست بطلاً، أنا شخص عادي». وصمت شو لبرهة خلال حديثه وتساقطت الدموع على وجنتيه وقال «كنت أرغب فقط في الحياة».