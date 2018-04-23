مقتل 4 أشخاص داخل مطعم في أميركا

بحثت الشرطة الأميركية مساء الأحد عن رجل يبلغ 29 عاماً، يُشتبه به في قتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح عندما فتح النار من بندقية نصف آلية داخل مطعم بالقرب من ناشفيل قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت شرطة تينيسي، إن المشتبه به الذي تم التعريف إليه على أنه تريفيس راينكنغ، ويعاني من اضطرابات عقلية.

وأشارت السلطات إلى أنه استخدم بندقية نصف آلية طراز آي آر-15.

واستخدم هذا السلاح في عمليات قتل جماعي سابقة في الولايات المتحدة، بما في ذلك عملية في أكتوبر في لاس فيغاس أدت إلى مقتل 58 شخصاً، وأخرى في فبراير المنصرم داخل مدرسة ثانوية في باركلاند بفلوريدا أودت بحياة 17 شخصاً.

وقال الديمقراطي ديفيد بريلي، رئيس بلدية ناشفيل، "هذا يحدث في كثير من الأحيان"، داعياً إلى "إصلاح شامل لتشريع الأسلحة".

وحصل إطلاق النار داخل مطعم في جنوب شرق ناشفيل.

وقُتل 3 من الضحايا على الفور، بينما توفي رابع في المستشفى، وفق ما ذكرت الشرطة التي أشارت إلى أن شخصين آخرين أصيبا بجروح.

وفي حصيلة سابقة، كانت الشرطة تحدثت عن وجود 3 قتلى و4 جرحى على الأقل.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة حيث إن هناك أسلحة متداولة بين أيدي السكان.