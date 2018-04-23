مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار داخل مطعم في أميركا

أعلنت السلطات الأميركية أن مسلحاً قتل بالرصاص ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين على الأقل في مطعم «وافل هاوس» قرب ناشفيل بولاية تنيسي الأميركية في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وكان هذا الشخص مسلحاً ببندقية يعتقد بأنها من طراز «إيه.آر 15»، ودلف إلى المطعم قبيل الساعة 3:30 صباحاً بقليل. وقالت شرطة ناشفيل، في بيان على «تويتر»، إن المسلح «فتح النار» على الزبائن.

وأضاف البيان أن «أحد الزبائن انتزع البندقية من المهاجم». وقالت ناطقة باسم مركز «فاندربلت» الطبي الجامعي إن شخصين ما زالا في المستشفى في حالة حرجة وإن كانت مستقرة.

ولم يعرف على الفور المكان الذي يعالج فيه الشخص الثالث المصاب.

وقالت الشرطة لشبكة «سي.إن.إن» إن المهاجم خلع سترته وركض فاراً بعد ذلك. وأضافت أن شخصاً يرتدي ملابس داخلية فقط شوهد في الغابة قرب المطعم ويُعتقد أنه الجاني، حيث تبحث عنه، وليس من المعروف ما إذا كان يحمل سلاحاً آخر. وطلبت الشرطة من الجمهور توخي الحذر، باعتبار أن المهاجم لا يزال مسلحاً ويشكّل خطراً كبيراً.