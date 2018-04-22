ارتفاع قتلى تفجير كابل إلى 31 وإصابة 54

قال مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية إن عدد ضحايا انفجار انتحاري خارج مركز لتسجيل الناخبين في العاصمة كابل اليوم الأحد ارتفع إلى 31 قتيلا على الأقل و54 مصابا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. والانتخابات لها أهمية كبيرة بالنسبة لمصداقية حكومة الرئيس أشرف عبد الغني والتي تعهدت بإجراء انتخابات برلمانية هذا العام.

لكن المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان أصدر بيانا عبر موقع تويتر ينفي فيه مسؤولية الحركة عن الانفجار.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن مهاجما يسير على قديمه اقترب من المركز حيث يصدر مسؤولون بطاقات هوية في إطار عملية تسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات المقررة في أكتوبر تشرين الأول.

ودمر الانفجار سيارات وحطم نوافذ مبان قريبة فتناثر الحطام في الشوارع.

وقال شاهد يدعى بشير أحمد كان على مقربة من مكان الانفجار "كان هناك نساء وأطفال. جاء الجميع لاستلام بطاقات الهوية الخاصة بهم".

ووقع الهجوم في منطقة دشت برجي بغرب كابول حيث يعيش عدد كبير من أقلية الهزارة الشيعية التي تعرضت لهجمات أعلن داعش المسؤولية عنها.

وأقيمت مراكز تسجيل الناخبين في أنحاء أفغانستان قبل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية التي من المقرر أن تجري في أكتوبر تشرين الأول. وهناك مخاوف بالغة من أن يهاجم المتشددون الانتخابات التي تأخر إجراؤها كثيرا.



