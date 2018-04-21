الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم بقرار كوريا الشمالية القاضي بتعليق تجاربها النووية وإطلاقها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وقال في بيان رسمي أصدره أن هذه الخطوة "ايجابية" ومن شأنها أن تسهم في تحقيق تقدم إلى الأمام في مجال بناء الثقة والوصول إلى العملية الأطول التي تؤدي إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سلميا.

وأكد التزام ودعم منظومة الأمم المتحدة لهذا المسعى الإيجابي الجديد من قبل حكومة كوريا الشمالية.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام يغتنم هذه الفرصة ليتمنى لقادة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية قبل انعقاد مؤتمر القمة المرتقبة بين البلدين في 27 أبريل الجاري كل النجاح في مهمتهما الشجاعة والهامة المتمثلة في استئناف الحوار الصادق الذي يؤدي إلى استدامة السلام في شبه الجزيرة الكورية.

