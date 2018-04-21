بريطانيا ترحب بإعلان كوريا الشمالية وقف تجاربها النووية

رحبت بريطانيا بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها بالقنابل النووية والصواريخ العابرة للقارات.

وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية، اليوم السبت، في بيان، إن الالتزام طويل المدى للزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون بوقف كل التجارب سيكون " خطوة إيجابية"، وأضافت " نأمل أن يكون هذا جهدا للتفاوض بنية طيبة".

وتابعت المتحدثة أن بلادها لا تزال تعمل مع شركائها الدوليين بالطرق السلمية على هدف النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، بصورة يمكن إثباتها .

كانت كوريا الشمالية أعلنت على نحو مفاجئ ليلة الجمعة/السبت الماضية اعتزامها تجميد تجاربها النووية والصاروخية.