مواجهة بين الصين وأستراليا في البحر الجنوبي

قالت وزارة الدفاع الصينية، أمس، إن مواجهة حدثت بين سفن البحريتين الصينية والأسترالية في بحر الصين الجنوبي، بعدما ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الجيش الصيني اعترض طريق سفن حربية أسترالية هناك. وأضافت الوزارة في بيان، أنّ السفن الصينية استخدمت لغة احترافية للتواصل مع الجانب الأسترالي، وإن التحركات الصينية قانونية، مشيرة إلى أنّ التقارير ذات الصلة في الإعلام الأسترالي غير متسقة مع الحقائق.

وقالت صحيفة تلغراف البريطانية، إنّ سفينة تابعة للبحرية الصينية اعترضت ثلاث سفن حربية أسترالية في البحر الذي يوصف بـ«المهم استراتيجياً». وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية: يعتقد أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الشهر بينما كانت الصين تجري أكبر مناورات بحرية على الإطلاق.

ولم يعلق تورنبول، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى لندن، على المواجهة التي قيل إنها حدثت قبالة ساحل فيتنام. واكتفى بالقول: نحافظ على حقنا في حرية الملاحة والتحليق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي، هو حقنا الكامل وفقا للقانون الدولي. ولم يؤكد مسؤولو الدفاع الأستراليون وقوع المواجهة، لكنهم قالوا إن ثلاث سفن حربية وصلت إلى مدينة هوشي الفيتنامية، أول من أمس.

وكانت البحرية الصينية بدأت قبل أيام مناورة بحرية ضخمة في بحر الصين الجنوبي، تشارك فيها حاملة الطائرات لياونينغ، إلى جانب أكثر من 40 سفينة حربية قادمة من الشمال والشرق والجنوب. وسبق للصين أن حذرت من مخاطر وقوع نزاع في بحر الصين الجنوبي، في وقت تؤكد فيه بكين سيادتها على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً. وتتنازع عدة دول، منذ مدة، على ملكية المنطقة من بينها الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي.