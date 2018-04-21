اعتقال 180 متظاهراً في أرمينيا

اعتقلت الشرطة أكثر من 180 متظاهراً، أمس، في أرمينيا فيما كانوا يحاولون قطع طرق بالعاصمة في اليوم الثامن من الاحتجاجات ضد تولي الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئاسة الوزراء.

وسار مئات المتظاهرين في شوارع يريفان رافعين أعلاماً أرمينية ولافتات كتب عليها «سركيسيان ديكتاتور» وحاولوا وقف حركة السير. وحاول متظاهرون أيضاً قطع الطريق الرئيسية في غومري، ثاني مدن البلاد.

وقال الناطق باسم الحزب الجمهوري الحاكم ادوارد شارمازانوف للصحافيين: نحترم حق المواطنين في التجمع، لكننا نرفض إمكان استقالة رئيس الوزراء.

ويشارك الآلاف منذ أكثر من أسبوع في تحركات احتجاجية في مدن أرمينية عدة تلبية لدعوة النائب وزعيم المعارضة نيكول باشينيان الذي طالب ببدء ثورة مخملية في ارمينيا، داعياً إلى عصيان مدني.

وقال باشينيان إنّ الآلية التي نلجأ إليها هي آلية العصيان المدني، مضيفًا: الثورة المخملية ليست مطلباً نتوجه به إلى السلطات، بل تحرك للشعب الذي يريد أن تكف كل مؤسسات الدولة عن الامتثال لسيرج سركيسيان والوقوف إلى جانب الشعب بما فيها الشرطة.

بدورها، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، بما أسمته «الاعتقالات التعسفية» للمتظاهرين في أرمينيا. ويتهم المعارضون سركيسيان الذي أنهى ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة، بالسعي للبقاء في الحكم بعدما انتخبه النواب الثلاثاء الماضي رئيساً للوزراء بموجب تعديل دستوري مثير للجدل.