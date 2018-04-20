ملك سوازيلاند يغير اسم بلاده



أعلن الملك مسواتي الثالث تغيير اسم بلاده سوازيلاند الصغيرة الواقعة بالكامل داخل دولة جنوب إفريقيا، إلى "إي سواتيني".

وأدلى الملك الشهير بكثرة زوجاته والإنفاق ببزخ بهذا الإعلان خلال الاحتفالات بعيد ميلاده الخمسين أمس الخميس.

وتحتفل المستعمرة البريطانية سابقا بمرور 50 عاما على الاستقلال العام الجاري.

وقال نايجل كاسي، وهو المفوض السامي البريطاني لدى جنوب إفريقيا في تغريدة اليوم: "احتفلت سوازيلاند أمس بذكرى استقلالها الخمسين وأعيد تسميتها إي سواتيني". وكان كاسي قد حضر الاحتفالات.

يعتلي الملك عرش مملكة سوازيلاند منذ 32 عاما ويقال إنه شديد الثراء، ولكن كثيرا ما تنتقده جماعات حقوق الإنسان للافتقار إلى حرية التعبير والتجمع وقمع المعارضة. .

وغيرت دول إفريقية أخرى أسماءها عقب استقلالها من الحكم الاستعماري حيث أطلق على رودسيا أسم زيمبابوي وصارت رودسيا الشمالية زامبيا.