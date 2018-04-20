أوضاع مخيمات الروهينغا تقلق ميانمار

عبّر وزير الرعاية الاجتماعية في ميانمار وين ميات عن قلقه من الأوضاع المتردية للغاية في مخيمات اللاجئين الروهينغا ببنغلادش، وقال إن عملية إعادة الأقلية المسلمة ينبغي أن تبدأ في أسرع وقت ممكن قبل الأمطار الموسمية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في مدينة يانغون بعد زيارة استمرت يومين للمخيمات قرب كوكس بازار، «من رأى خير ممن سمع ونحن رأينا كل الناس في المخيمات في أوضاع متردية للغاية».وقال، «شغلنا الشاغل هو بدء عملية الإعادة في أقرب وقت ممكن لأن الأمطار الموسمية ستبدأ قريبا ونحن قلقون بشدة على من هربوا إلى بنغلاديش».

وتقول الأمم المتحدة وجماعات حقوقية إن عملية جيش ميانمار في شمال غربي البلاد في أغسطس الماضي تسببت في فرار قرابة 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش.

ويعيش معظمهم في مخيمات متهالكة مصنوعة من الخيزران والبلاستيك فوق تلال حول منطقة كوكس بازار في جنوب بنغلاديش.إلى ذلك دعا قائد الجيش في ميانمارمين أونغ هلينغ جنوده إلى الالتزام بالقانون.وقال للجنود إن عليهم الالتزام بالقانون مشيرا إلى سجن سبعة جنود على صلة بمذبحة تعرض لها مسلمون من الروهينغا.

ووفقاً لترجمة نشرت عبر صفحته على «فيسبوك» قال قائد الجيش خلال كلمة بإحدى الكليات العسكرية في شمال البلاد، يتعين على الجنود الالتزام بالقوانين العسكرية والسلوك العسكري والقوانين والاتفاقيات الدولية.