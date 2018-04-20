هولاند: باب الاتحاد الأوروبي أغلق في وجه بريطانيا

حذّر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، نشرت أمس، من أن باب الاتحاد الأوروبي أغلق الآن في وجه بريطانيا، وأن على‭ ‬الأوروبيين ألا يقبلوا أي محاولة لتغيير مسار انسحاب بريطانيا من التكتل. ونقلت الصحيفة عن هولاند قوله إن الباب مغلق، والتصويت تم وليس بوسع أحد أن يشكك فيه، رافضاً أي محاولات من معسكر البقاء لتغيير المسار. وقال لا يمكن للمرء أن يفتح مفاوضات متصوراً أن هناك سبيلاً آخر سوى الرحيل.

وأضاف أسوأ شيء ممكن هو إجراء مناقشات مطولة بشكل مبالغ فيه (بشأن الانسحاب) لمنع الاتحاد الأوروبي من التحرك قدماً وزرع الشكوك بشأن طبيعة الانسحاب التي لا يمكن التراجع عنها.

وخرج الزعيم الاشتراكي السابق الذي كان رئيساً لفرنسا خلال الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وحتى مايو الماضي، عن صمته الاختياري لترويج مذكراته وتوجيه الانتقادات لخلفه إيمانويل ماكرون.

ورغم أن موقف هولاند المتشدد بشأن الانسحاب يتشابه مع مواقف عبر عنها دبلوماسيون فرنسيون في جلسات خاصة، فقد كان ماكرون حذراً في إبقاء الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تغير بريطانيا رأيها بشأن الانسحاب.