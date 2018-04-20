أمريكا تدعو إلى نزع سلاح بيونغيانغ النووي

دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى مواصلة الضغط على كوريا الشمالية لإجبارها على نزع سلاحها النووي، في وقت ذكر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن أن بيونغيانغ عبرت عن رغبتها في نزع السلاح النووي بالكامل في شبه الجزيرة الكورية، مضيفاً أنها تخلت عن شروط سابقة مثل انسحاب القوات الأميركية من الجنوب أولا.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه يجب ألا يكون التوصل إلى اتفاقات شاملة بشأن تطبيع العلاقات بين الكوريتين والولايات المتحدة صعبا خلال القمم المقررة بين الشمال والجنوب وبين الشمال والولايات المتحدة سعيا لكبح برامج بيونغيانغ النووية والصاروخية.

وقال للصحفيين «أبدوا استعدادا لنزع السلاح النووي بالكامل». و«لم يضعوا أي شروط لا يمكن للولايات المتحدة قبولها مثل سحب القوات الأميركية من كوريا الجنوبية. كل ما يريدونه هو وضع حد للسياسات العدائية تجاه كوريا الشمالية ثم ضمان للأمن». وأكد مون أنه يرى أفقا لإبرام اتفاق سلام أو حتى تقديم مساعدات دولية لاقتصاد الشمال إذا نزع سلاحه النووي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس إن مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية زار بيونغيانغ الأسبوع الماضي واجتمع مع الزعيم كيم جونغ أون وأقام «علاقة جيدة» معه قبل القمة المقررة في مايو أو يونيو. إلى ذلك قال روبرت وود السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح أمس إن الولايات المتحدة ستبحث عن الدعم لمواصلة ممارسة ضغوط على كوريا الشمالية حتى تفي بالتزاماتها.

وأضاف وود في مؤتمر صحفي في جنيف قبل مؤتمر بشأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يبدأ الاثنين المقبل ويستمر أسبوعين، ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي على نحو كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.