لقاء سرّي يمهّد لقمة ترامب وكيم أون مطلع يونيو

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» مايك بومبيو، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال زيارة سرية إلى بيونغيانغ قبل قمة مرتقبة بينهما في مطلع يونيو المقبل.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «التقى مايك بومبيو كيم جونغ اون في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، كان اللقاء سلساً جداً وبُنيت علاقة جيدة، يجري العمل على تفاصيل القمة، نزع السلاح النووي سيكون أمراً عظيماً للعالم، وكذلك لكوريا الشمالية».

على صعيد متصل، ذكر مسؤول حكومي بارز في سيئول، أن كوريا الجنوبية تسعى لاستغلال القمة المزمعة مع زعماء كوريا الشمالية، لبحث ترتيب سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وسيعقد الاجتماع النادر بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون في 27 أبريل الجاري في قرية بانمونغوم الحدودية.

وذكر مسؤول بالحكومة الكورية الجنوبية، أن المحادثات ستسعى لوضع نهاية للأعمال العدائية، وستسعى لاستبدال وقف إطلاق النار القائم بين الكوريتين بنظام جديد للسلام، تشارك فيه عدة أطراف.

إلى ذلك، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله، إن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا على بث أجزاء من قمتهما المقررة الأسبوع المقبل على الهواء مباشرة.

في السياق، ذكرت أسر مواطنين يابانيين، خطفتهم كوريا الشمالية، قبل عقود، أنها تريد من الرئيس الأميركي، المساعدة في عودة الضحايا إلى بلادهم.

وفيما أعربت أسر المختطفين عن سعادتها لأن ترامب سيطرح القضية، إلا أنها طلبت منه القيام بالمزيد. وقال شيجيو إيزوكا، رئيس مجموعة تمثل أسر المختطفين للصحافيين: «نود أن يحصل الرئيس على تعهّد قاطع بأن كوريا الشمالية ستعيد الضحايا إلى اليابان، نود أن تعمل الحكومة والبرلمان ومختلف المنظمات بشأن القضية، مع الشعور بأنه لن يكون هناك أي حل إذا فقدنا تلك الفرصة».