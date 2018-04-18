قنبلة عملاقة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تخلي وسط برلين

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء، تنظيم عملية اخلاء كثيفة يوم الجمعة المقبل وسط برلين، بعد العثور على قنبلة تزن نصف طن، من مخلفات الحرب العالمية الثانية، قرب المحطة المركزية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المحطة المركزية في برلين، ووزارتي الاقتصاد والنقل وسفارات، وكذلك مستشفى الجيش الألماني والمجمع الجديد قيد البناء لأجهزة الاستخبارات الألمانية، معنية بالعملية.

وتقع مبان سكنية ومتاحف ومكاتب أيضاً، في المحيط الامني، لكن "من المبكر" تحديد عدد الأشخاص الذين سيشملهم الإجلاء الذي سيبدأ في الـ 9.00 بالتوقيت المحلي.

وسيشهد النقل عبر السكك الحديد من وإلى برلين اضطراباً كبيراً، لأن هاوتبانهوف، المحطة الأساسية في العاصمة، تقع وسط هذا المحيط، ولم تصدر الشركة الوطنية للسكك الحديد، دويتشه باهن حتى ظهر اليوم بياناً عن العملية.

وفي أكتوبر أجلي 10 آلاف شخص من حي في جنوب غرب برلين، لتعطيل قنبلة تزن ربع طن.

وفي سبتمبر 2017، أدى العثور في فرانكفورت على قنبلة بريطانية عملاقة مزودة بشحنة تفجيرية تزن 1.4 طن، إلى أكبر عملية نزع الغام من نوعها منذ 1945، وأجلي بموجبها 65 ألف شخص، قبل تفكيكها.