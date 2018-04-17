عاصفة ثلجية تشل ولايات أميركية

أدت عواصف عاتية إلى تساقط ثلوج بشكل قياسي أو شبه قياسي وانخفاض درجات الحرارة في الغرب الأوسط الأميركي، قبل أن تتحرك صوب الشرق مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين جوا وانقطاع الكهرباء عن الآلاف.

وفي ولاية ميشيغان، حيث بلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة 46 سنتيمتراً في بعض المناطق، وانقطعت الكهرباء عن نحو 310 آلاف منزل وشركة بسبب عاصفة ثلجية معظمها في جنوب شرق الولاية.

وانقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة في ديترويت. وقالت ناطقة باسم شركة ديترويت إنيرجي للكهرباء إنها تعمل على إعادة 90 في المئة من الكهرباء بحلول اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن ثقل الجليد على خطوط الكهرباء، إضافة إلى الرياح العاتية أدى إلى سقوط أكثر من ألف خط كهرباء في ديترويت ومقاطعة واين.

وقالت الهيئة الوطنية للطقس، إن أعنف تساقط للجليد تركز في أعالى البحيرات العظمى في الوقت الذي شهدت فيه جرين باي بولاية ويسكونسن ثاني أكبر عواصفها الثلجية على الإطلاق بعد سقوط ثلوج بلغ ارتفاعها 60 سنتيمتراً. وشهدت أوكلاهوما سيتي انخفاضاً قياسياً في درجات الحرارة، أمس، لتصل إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر، وإلى أربع درجات تحت الصفر في كانساس سيتي بولاية ميزوري.

وتسبب الطقس السيئ في سقوط قتيلين في حوادث سير في غرب نبراسكا وويسكونسن وفقاً لما ذكرته محطة إذاعية عامة. وقال مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بوسير، إن العواصف تسببت في مقتل طفلة في عامها الأول عندما سقطت شجرة على عربة صغيرة كانت نائمة فيها في لويزيانا. وذكر موقع (فلايت أوير.كوم) على الإنترنت، أن 1689 رحلة جوية من وإلى مطارات الولايات المتحدة ألغيت بحلول بعد ظهر أول من أمس.